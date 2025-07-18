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18 июля, 10:26

Мэр Москвы

Собянин сообщил об открытии после реконструкции филиала поликлиники № 46

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Басманном районе Москвы после реконструкции начал работу филиал № 1 городской поликлиники № 46, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, рабочие обновили фасад, обустроили кабинеты врачей, поставили современное оборудование, сделали комнаты отдыха медицинского персонала. Для пациентов создали зоны ожидания и систему навигации.

На территории медучреждения установили лавочки, новое ограждение и автоматические ворота. Там также высадили деревья и разбили газон. Теперь горожане смогут посетить врачей и пройти большую часть обследований недалеко от дома, добавил градоначальник.

Ранее на Ореховом бульваре после реконструкции заработал филиал № 1 поликлиники № 214. В здании полностью заменили инженерные сети и сделали просторные помещения. Кабинеты специалистов, зоны ожидания и единая навигация соответствуют столичному стандарту, подчеркивал Собянин.

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