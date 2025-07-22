Собянин: создание 5 центров женского здоровья планируется завершить в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

До конца года в Москве планируется завершить создание 5 центров женского здоровья, заявил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Речь идет об учреждениях, которые планируется открыть в структуре многопрофильных городских больниц: в городской клинической больнице (ГКБ) имени В. В. Вересаева на Лобненской улице, ГКБ имени С. С. Юдина на улице Медиков, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева на улице Печорской и Касаткина, а также ГКБ № 31 имени Г. М. Савельевой на улице Теплый Стан.

"На сегодняшний день мы открыли уже 11 центров женского здоровья", – напомнил мэр.

В основе нового стандарта акушерско-гинекологической помощи лежит не только всесторонняя забота о здоровье женщины, но и комфорт во время лечения. Мэр указал, что центры женского здоровья приходят на смену устаревшему формату женских консультаций.



"Это клиники с новейшим оборудованием, где женщины могут получать профильную помощь в течение всей жизни <...> Пациентки получают все лучшее, что есть в московском здравоохранении, причем в одном месте. Это особенно важно для будущих мам", – обратил внимание Собянин.

Ранее градоначальник рассказывал, что в Москве появились еще шесть новых центров женского здоровья, работающих по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Их открыли в структурных подразделениях ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, ГКБ имени С. С. Юдина и в ММКЦ "Коммунарка".

