Сергей Собянин открыл шесть центров женского здоровья

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве появились шесть новых центров женского здоровья, работающие по новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе посещения одного из таких центров, открытого в ГКБ № 67 имени Ворохобова.

Мэр рассказал, что столичные власти развивают этот проект не только для Москвы, но и для всей страны. Из примитивных женских консультаций создаются центры, где женщин сопровождают от первой консультации до родов, роддома, перинатального центра.

"Все это происходит в комфортных современных условиях, в центрах, оснащенных самым современным оборудованием. И самое главное, что они интегрированы полностью в крупнейшие наши современные многопрофильные клиники, где оказывается весь спектр помощи", – уточнил Собянин.

Женщины, приходя сюда, получают квалифицированную помощь от опытной команды, которая ведет ее на протяжении всей жизни. Собянин выразил надежду, что проект станет очень востребован и важен для пациенток.

"И для врачей здесь, конечно, совершенно другие условия работы", – сказал мэр.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, центр женского здоровья имени Ворохобова на улице Багрицкого открылся в реконструированном здании общей площадью 3 300 квадратных метров.

Открытое подразделение объединило сразу четыре женских консультации, которые находились в разных районах Западного административного округа (ЗАО). Каждый день медпомощь в центре смогут получать свыше 1 700 женщин, а общая численность прикрепленного населения составляет свыше 330 тысяч человек.

Кроме того, в новых центрах можно будет получить все необходимые виды диагностики не только в период подготовки к рождению ребенка, но и в рамках сохранения женского здоровья. Медпомощь будут получать женщины всех возрастов, включая имеющих нарушения здоровья. Центры принимают пациенток 7 дней в неделю.

Кроме учреждения в ГКБ имени Ворохобова, аналогичные центры женского здоровья появились в ГКБ имени Ерамишанцева на Полярной улице, в ГКБ № 15 имени Филатова на Федеративном проспекте, в ММКЦ "Коммунарка" на Первомайской улице в Щербинке, а также в ГКБ имени Юдина – на Затонной и Бирюлевской улицах.

Ранее Собянин сообщал, что в Нагорном районе Москвы открылась обновленная поликлиника. Головное здание ГП № 2 на Фруктовой улице после комплексной реконструкции теперь полностью соответствует московскому стандарту. Специалисты модернизировали внутренние помещения, заменили инженерные системы и оснастили медучреждение современной техникой.

