Сергей Собянин рассказал о преображении территории крупных городских больниц

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о преображении территории крупных больниц Москвы.

"Несколько лет назад поставили себе задачу – сделать пространство вокруг стационаров комфортным и понятным, чтобы здесь было приятно находиться всем: пациентам, сотрудникам и посетителям", – отметил мэр столицы.

К примеру, в 2022 году была благоустроена территория городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Коломенском проезде. По итогам работ здесь убрали под землю воздушные кабельные линии, проложили новые инженерные коммуникации, а также сделали удобные дорожки и установили фонари и уличные торшеры.

Кроме того, добавил Собянин, на территории обустроили зоны отдыха, детские и спортивную площадки.

Также специалисты обновили территорию московского многопрофильного научно-клинического центра имени С. П. Боткина, в том числе парадный двор. Здесь установили два фонтана, также сделали более функциональным центральный парк.

Вместе с тем к осени планируется завершить работы у городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева, около онкоцентра № 1 и терапевтического корпуса городской клинической больницы имени Юдина.

"Приступили к благоустройству территорий городской клинической больницы имени В. М. Буянова и филиала № 3 МНПЦ МРВСМ имени С. И. Спасокукоцкого. Не забываем и о других городских больницах", – поделился мэр.

По его словам, в ближайших планах города – комплексное благоустройство территории Морозовской детской городской клинической больницы.

Как ранее рассказал Собянин, за последние 5 лет в Москве реконструировали и построили более 2 миллионов квадратных метров медицинских объектов. В текущем году планируется обновить сразу 15 корпусов.

Специалисты также реконструировали по единому московскому стандарту уже 291 здание поликлиники. В обновленных лечебных учреждениях медпомощь получают уже свыше 8 миллионов человек.

