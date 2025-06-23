"Мой район. Новости": львы с "Генеральского дома" отправились на реставрацию

Скульптуры львов, украшавшие "Генеральский дом" в Ермолаевском переулке, демонтировали из-за аварийного состояния – каркас фигур начал разрушаться. Львы, которым уже 80 лет, были доставлены в мастерскую для реставрации.

Здание, построенное в середине 40-х годов для высшего генералитета Советского Союза, известно как место проживания прославленных военачальников и является объектом культурного наследия.

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