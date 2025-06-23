23 июня, 12:30Город
"Мой район. Новости": львы с "Генеральского дома" отправились на реставрацию
Скульптуры львов, украшавшие "Генеральский дом" в Ермолаевском переулке, демонтировали из-за аварийного состояния – каркас фигур начал разрушаться. Львы, которым уже 80 лет, были доставлены в мастерскую для реставрации.
Здание, построенное в середине 40-х годов для высшего генералитета Советского Союза, известно как место проживания прославленных военачальников и является объектом культурного наследия.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".