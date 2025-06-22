"Мой район. Новости": динамический тариф на парковку начал работать на 1-й Миусской улице

На 1-й Миусской улице теперь действует динамический тариф на парковку. Новый подход к формированию стоимости решили использовать еще на 58 участках.

Перед тем, как припарковаться, стоит заново изучить карту. Изменения вступили в силу всего два дня назад. Однако теперь водители могут существенно экономить, оставляя машину на платных участках.

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