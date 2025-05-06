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06 мая, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": ЦОДД представил статистику нарушений, которые выявили в городе

"Московский патруль": ЦОДД представил статистику нарушений, которые выявили в городе

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Столичный ЦОДД представил статистику нарушений, которые выявили в городе с помощью дорожных камер с января по май. Среди самых распространенных нарушений – превышение скорости и пересечение сплошной линии разметки.

Самыми благополучными районами с точки зрения сознательности водителей стали локации с низким трафиком. Больше всего нарушений зафиксировали на Киевском шоссе по направлению в центр за полтора километра до МКАД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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