09 апреля, 16:15Город
"Мой район. Новости": на Профсоюзной улице появятся новые площадки и зеленые зоны
Крупнейшим проектом этого года станет благоустройство сразу трех вылетных магистралей: Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе. На Профсоюзной улице в Академическом районе обустроят две детские площадки и зеленые островки с декоративными хвойниками.
Вдоль дорог высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят современные остановки. Обновят дорожное покрытие и тротуары, появятся новые светофоры, переходы и уютные места для отдыха.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".