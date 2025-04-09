"Мой район. Новости": на Профсоюзной улице появятся новые площадки и зеленые зоны

Крупнейшим проектом этого года станет благоустройство сразу трех вылетных магистралей: Профсоюзной улицы, Волгоградского проспекта и Щелковского шоссе. На Профсоюзной улице в Академическом районе обустроят две детские площадки и зеленые островки с декоративными хвойниками.

Вдоль дорог высадят деревья и кустарники, разобьют газоны, установят современные остановки. Обновят дорожное покрытие и тротуары, появятся новые светофоры, переходы и уютные места для отдыха.

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