Флешмоб "Синий платочек" прошел на станции метро "Курская" в честь Дня Победы

В аванзале станции столичного метро "Курская" состоялся патриотический флешмоб "Синий платочек". Участники исполнили песни военных лет, в том числе "Катюшу", "Темную ночь" и "День Победы". Прозвучали также стихи, а детский коллектив показал танец "Яблочко".

Зрителям вручили синие платочки – символ женской верности и веры в Победу. В 2025 году акция проходит в 50 регионах России и за рубежом. Во вторник, 6 мая, ее увидят в аэропорту Шереметьево, а 9 мая – у Северного речного вокзала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.