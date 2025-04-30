Большую инсталляцию "Орден Победы" установили на ВДНХ. Композиция стала частью оформления Москвы, которое подготовили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ее создание ушло около трех месяцев.

Всего ко Дню Победы столицу украсят более четырех тысяч декоративных конструкций и инсталляций. Разработку оформления начали еще осенью 2024 года. Специалисты создали единый фирменный стиль – в нем прописаны и логотип, и ключевые элементы, которые затем интегрировали в городские декорации.

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