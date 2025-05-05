Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:30

Происшествия

Врачи борются за жизнь пострадавшего при ЧП в доме на улице Генерала Тюленева

Врачи борются за жизнь пострадавшего при ЧП в доме на улице Генерала Тюленева

Жители дома на улице Генерала Тюленева остаются в ПВР после ЧП

Состояние пострадавшего при пожаре на улице Генерала Тюленева крайне тяжелое

Движение по ЦКАД ограничено из-за ДТП с фурой

Лидер националистической партии Симион набрал 41% голосов в выборах президента Румынии

Поклонница напала на Надежду Кадышеву на концерте в Иванове

Новости регионов: Читу вновь накрыл дым от лесных пожаров

После взрыва в доме на юго-западе Москвы возбудили уголовное дело

Водитель фуры погиб в массовом ДТП на ЦКАД

ДТП с участием большегрузных машин произошло на ЦКАД

Врачи НИИ имени Склифосовского борются за жизнь пациента, которого доставили в реанимацию с места ЧП в доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. В одной из квартир произошел громкий хлопок, затем начался пожар и рухнули перекрытия двух этажей.

Причины произошедшего станут известны по итогам экспертиз, которые назначили следователи и криминалисты Следственного комитета. Кроме того, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует установление причин и расследование обстоятельств ЧП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожаргородвидеоРоман КарловЛариса Соколова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика