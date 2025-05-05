Врачи борются за жизнь пострадавшего при ЧП в доме на улице Генерала Тюленева

Врачи НИИ имени Склифосовского борются за жизнь пациента, которого доставили в реанимацию с места ЧП в доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы. В одной из квартир произошел громкий хлопок, затем начался пожар и рухнули перекрытия двух этажей.

Причины произошедшего станут известны по итогам экспертиз, которые назначили следователи и криминалисты Следственного комитета. Кроме того, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Прокуратура контролирует установление причин и расследование обстоятельств ЧП.

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