Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 12:15

Происшествия

Состояние пострадавшего при пожаре на улице Генерала Тюленева крайне тяжелое

Состояние пострадавшего при пожаре на улице Генерала Тюленева крайне тяжелое

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Состояние одного из пострадавших при пожаре в доме на улице Генерала Тюленева оценивается как крайне тяжелое. Он находится в экстренной реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Всего в больницах находятся шесть человек, среди них – двое детей.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело, на месте ЧП работают криминалисты. Назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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