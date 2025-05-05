Состояние пострадавшего при пожаре на улице Генерала Тюленева крайне тяжелое

Состояние одного из пострадавших при пожаре в доме на улице Генерала Тюленева оценивается как крайне тяжелое. Он находится в экстренной реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Всего в больницах находятся шесть человек, среди них – двое детей.

Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело, на месте ЧП работают криминалисты. Назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая.

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