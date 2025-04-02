Новости регионов: в Приморье произошел массовый мор креветок

В Приморском крае произошел массовый мор креветок. Видео с пляжа в селе Витязь активно распространяют местные жители. По берегу растянулась красная каемка из тысяч ракообразных. Причины происшествия пока не установлены.

В Югре задержали мужчину, который украл мягкие игрушки из игрового автомата. По его словам, он решил проверить метод, который видел в видеообзоре. Мужчина опрокинул автомат, собрал игрушки в пакет и ушел. Похищенные игрушки вернули владельцу, а вор был задержан.

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