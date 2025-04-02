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02 апреля, 07:27

Происшествия

Силы ПВО уничтожили за ночь 93 БПЛА над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника над Курской, Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, 87 БПЛА уничтожено и перехвачено над территорией Курской области. Еще 4 дрона – над территорией Ростовской области и 2 – над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в центре Курска в результате атаки БПЛА был поврежден жилой многоквартирный дом – обломки сбитого дрона упали на крышу. Пиротехники полностью проверили подъезд, на время их работы 60 жителей были временно отселены.

До этого ВСУ атаковали Таганрог. Из-за удара БПЛА произошли возгорания в 9-этажном доме по улице Лизы Чайкиной и возле 7-этажного дома по улице Ленина. Огонь удалось быстро потушить, пострадали два человека.

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происшествиярегионы

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