Силы ПВО уничтожили за ночь 93 БПЛА над регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 93 украинских беспилотника над Курской, Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в оборонном ведомстве, 87 БПЛА уничтожено и перехвачено над территорией Курской области. Еще 4 дрона – над территорией Ростовской области и 2 – над территорией Белгородской области.

Ранее сообщалось, что в центре Курска в результате атаки БПЛА был поврежден жилой многоквартирный дом – обломки сбитого дрона упали на крышу. Пиротехники полностью проверили подъезд, на время их работы 60 жителей были временно отселены.

До этого ВСУ атаковали Таганрог. Из-за удара БПЛА произошли возгорания в 9-этажном доме по улице Лизы Чайкиной и возле 7-этажного дома по улице Ленина. Огонь удалось быстро потушить, пострадали два человека.