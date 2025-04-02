Жилая многоэтажка в центре Курска повреждена после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Жилой многоквартирный дом был поврежден в результате атаки БПЛА в центре Курска. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

"В результате атаки вражеских беспилотников на Курск есть повреждения многоквартирного дома в центре города. К счастью, пострадавших нет – за медицинской помощью никто не обращался", – написал он.

Хинштейн уточнил, что обломки сбитого дрона и его двигатель рухнули на крышу многоэтажки по улице Чехова. Пиротехники полностью проверили подъезд и не обнаружили там взрывных устройств. На время их работы 60 жителей подъезда были временно отселены.

Врио губернатора подчеркнул, что всем жителям оказывается необходимая помощь.

Вечером 1 апреля ВСУ атаковали Таганрог. Из-за удара БПЛА произошли два возгорания: в 9-этажном доме по улице Лизы Чайкиной и возле 7-этажного дома по улице Ленина. Огонь удалось быстро потушить, пострадали два человека.