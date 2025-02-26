Число погибших при крушении военного самолета в Судане достигло 19

Фото: телеграм-канал "СВЕЖЕСТИ"

Количество жертв крушения самолета Вооруженных сил Судана в районе Омдурмана увеличилось до 19. Об этом сообщает газета Al Sudani.

В СМИ отметили, что военный самолет "Антонов" разбился вскоре после взлета с базы Вади-Сейидна. Среди погибших военные и гражданские лица.

По данным издания, в результате крушения погиб командующий операциями в районе Бахри генерал-майор Бахр Ахмед Бахр. Вали (губернатор) Хартума Ахмед Усман Хамза прибыл на место случившегося и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее один человек погиб и еще несколько пострадали в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл штата Аризона. Частный самолет после приземления выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в бизнес-джет, который находился на частной территории.

