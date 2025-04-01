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01 апреля, 15:15

Происшествия

Госавтоинспекция сообщила о столкновении шести машин на МКАД у Каширского шоссе

Госавтоинспекция сообщила о столкновении шести машин на МКАД у Каширского шоссе

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На 25-м километре МКАД в районе Каширского шоссе произошло массовое ДТП. По уточненным данным Госавтоинспекции, столкнулись шесть автомобилей. В результате пострадали три человека, на место вызывали санитарный вертолет.

Движение на участке сильно затруднено – проехать можно только по одной полосе. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Обстоятельства аварии устанавливает прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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