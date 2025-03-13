В Германии водитель фургона с мороженым напал на женщину за претензии к его работе

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В Германии 64-летний водитель фургона с мороженым напал с ножом на женщину, которая проверяла качество его работы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bild.

Отмечается, что женщина вместе с коллегой высказала продавцу мороженого претензии относительно нарушений правил обращения с продуктами. После этого злоумышленник нанес ей ножевые ранения.

"Женщина получила настолько серьезные травмы, что ей пришлось перенести срочную операцию в больнице. Ее коллега отделалась легкими травмами", – говорится в материале.

После инцидента полиция задержала напавшего.

Ранее в немецком городе Меттман 15-летний подросток из Украины получил тяжелые ранения в результате нападения на расовой почве. Нападение произошло 10 февраля в одной из закусочных. Сначала неизвестный стал оскорблять подростка, после чего ударил его по голове неизвестным предметом и сбежал.