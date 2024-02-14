В Германии украинский подросток стал жертвой нападения на расовой почве – СМИ

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Пятнадцатилетний подросток из Украины получил тяжелые ранения в результате нападения на расовой почве в немецком городе Меттман. Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на местную полицию.

Нападение произошло 10 февраля в одной из закусочных. Сначала неизвестный стал оскорблять подростка, после чего ударил его по голове неизвестным предметом и сбежал.

По информации журналистов, инцидент расследует служба госбезопасности Дюссельдорфа.

Ранее пять человек, включая трех сотрудников полиции, получили ранения в результате стрельбы у здания суда в Стамбуле. Двое вооруженных людей атаковали пункт охраны на входе в здание суда Чаглаян. В результате злоумышленников удалось ликвидировать.

До этого неизвестный напал с ножом на прохожих на Лионском вокзале в Париже. По информации местных изданий, ранения получили три человека.

Три человека получили ранения при нападении на вокзале в Париже