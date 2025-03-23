Новости мира: в Японии рейсовый автобус вылетел с трассы и врезался в дерево

В Японии рейсовый автобус вылетел с трассы и врезался в дерево. Водитель погиб. В салоне в момент ДТП находился 21 человек, все они получили травмы и были доставлены в местную больницу. Как сообщили в транспортной компании, водитель за рулем уже больше 20 лет, он был здоров и ранее работал на этом маршруте.

В Южной Корее объявили чрезвычайное положение из-за крупных лесных пожаров. Пламя вспыхнуло еще 21 марта. Из-за сильного ветра огонь начал быстро распространяться и прошел больше 3 тысяч гектаров. Его тушение осложняет горный рельеф местности. На борьбу с возгоранием направили 1,5 тысячи человек, 35 вертолетов и десятки наземных транспортных средств. Сообщается, что в огне уже погибли четверо пожарных, шестеро из них пострадали. Из-за пожара закрыты некоторые автомагистрали на юго-востоке страны, приостановлено движение поездов.

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