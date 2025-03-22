Авария произошла на 36-м км МКАД в районе улицы Поляны

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На внешней стороне 36-го километра МКАД, в районе съезда № 35А, произошло ДТП, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте аварии работают оперативные службы, обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.

По данным ведомства, движение транспорта затруднено на 3,6 километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее несколько автомобилей столкнулись на Северо-Восточной хорде в столице. Авария произошла в районе станции Ховрино МЦД-3. В результате движение транспорта в сторону области было затруднено, однако спустя время его восстановили.

До этого грузовик загорелся на улице Подольских Курсантов. На месте ЧП сотрудники ГАИ осуществляли регулировочно-распрорядительные действия для отвода транспорта на соседние улицы. Информация о пострадавших не поступала.