Пожарные поезда привлечены к тушению нефтебазы в Краснодарском крае

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Пожарные поезда привлечены к ликвидации пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

"Поезда подвозят воду для заполнения пожарного водоема, расположенного на территории предприятия", – уточнили в оперштабе.

Сотрудники экстренных служб продолжают тушить один из резервуаров, площадь которого составляет превышает 1,2 тысячи квадратных метров. Также они охлаждают остальные емкости, чтобы предотвратить распространение огня.

К тушению нефтебазы привлечены 473 человека и 189 единиц техники.

Пожар на территории начался 19 марта в результате падения беспилотного летательного аппарата. Он повредил один из резервуаров с нефтью, что привело к утечке и последующему возгоранию.

Сотрудники дежурной смены были оперативно эвакуированы, а работа предприятия временно приостановлена. Информации о пострадавших не поступало.

Утром 20 марта на территории нефтебазы произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. Затем огонь перекинулся на еще один резервуар.

В результате общая площадь пожара увеличилась до 10 000 квадратных метров, но к утру 21 марта ее удалось сократить до 2 000 "квадратов". По последним данным, площадь возгорания составляет 1 250 квадратных метров.