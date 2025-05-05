Канатную дорогу на ВДНХ закрыли для посетителей из-за сильного ветра

Фото: телеграм-канал "ВДНХ"

В Москве из-за сильного ветра временно приостановили работу канатной дороги "Воздушный трамвай" на ВДНХ. Об этом сообщили в телеграм-канале семейного тематического парка "Орион".

В парке уточнили, что посетителей снова начнут принимать после улучшения метеоусловий. В сообщении добавили, что безопасность пассажиров стоит на первом месте.

Сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду обрушился на Москву 5 мая. Граждан попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Кроме того, водителям порекомендовали не выезжать на летней резине из-за прогнозируемого дождя и снега. Ухудшение погоды ожидается в период с 21:00 5 мая до 06:00 6 мая.