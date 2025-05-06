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06 мая, 10:30

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"Мой район. Новости": В Дорогомилове появились новые современные детские площадки

"Мой район. Новости": В Дорогомилове появились новые современные детские площадки

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Московские дворы преображаются: старые, изношенные детские площадки уступают место новым, современным комплексам. В районе Дорогомилово на улице 1812 года появилась обновленная зона для игр с песочницами, качелями и снарядами для детей разного возраста.

Дополнительные площадки строят за счет средств от платных парковок. Например, на улице Генерала Ермолова оборудовали целый детский городок с батутами, каруселями и новым покрытием. До конца 2025 года планируют благоустроить еще 26 дворов в Северном Медведкове, Донском и Чертанове Центральном.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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