"Мой район. Новости": В Дорогомилове появились новые современные детские площадки

Московские дворы преображаются: старые, изношенные детские площадки уступают место новым, современным комплексам. В районе Дорогомилово на улице 1812 года появилась обновленная зона для игр с песочницами, качелями и снарядами для детей разного возраста.

Дополнительные площадки строят за счет средств от платных парковок. Например, на улице Генерала Ермолова оборудовали целый детский городок с батутами, каруселями и новым покрытием. До конца 2025 года планируют благоустроить еще 26 дворов в Северном Медведкове, Донском и Чертанове Центральном.

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