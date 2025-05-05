Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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Новости

05 мая, 22:30

Город

В Музее Победы открыли масштабную экспозицию "Путь к Победе"

В Музее Победы открыли масштабную экспозицию "Путь к Победе"

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В "Зарядье" открылась выставка о судьбе человека на войне

В Музее Победы на Поклонной горе открылась масштабная экспозиция "Путь к Победе". Выставка предоставит посетителям возможность погрузиться в атмосферу фронтовых будней и вместе с Красной армией пройти весь путь до Великой Победы.

В уникальной экспозиции представлены свыше 200 подлинных реликвий, которые в Москву передали специалисты из почти сотни музеев России и стран СНГ. Выставку посвятили юбилею окончания Великой Отечественной войны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: 80 лет Победы
городвыставкивидеоДарья Крамарова

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