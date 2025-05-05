Более 170 тыс тюльпанов и виол украсят Кремль ко Дню Победы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более 170 тысяч цветов распустятся в Кремле и Александровском саду ко Дню Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление делами президента России.

"Всего на клумбы Кремля и Александровского сада высажено 70 тысяч цветов виолы. Композиции выполнены в цветах российского триколора, а также стилизованы под георгиевскую ленту", – говорится в сообщении.

Также клумбы Кремля украсили тюльпаны. Прошлой осенью специалисты высадили там 100 тысяч луковиц. В Управделами выразили уверенность в том, что цветы принесут праздничную атмосферу, встречающую участников парада Победы, москвичей и гостей столицы.

Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы в конце апреля. Примерно 15 миллионов этих цветов украсили общественные пространства, парки, улицы и скверы. На клумбах высажены такие сорта, как желтый "стронг голд", багряно-красный "апельдорн", белый "роял вирджин", нежно-розовый "шуга лав".

Кроме того, специалисты комплекса городского хозяйства высадят более 4,2 миллиона саженцев виолы на цветники Москвы весной. При выращивании растений в теплицах задействуются современные технологии, к которым относятся автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, а также капельный полив.

