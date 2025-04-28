Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первые тюльпаны распустились на клумбах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства в телеграм-канале.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, примерно 15 миллионов тюльпанов украсят общественные пространства, парки, улицы и скверы. Вице-мэр подчеркнул, что сотрудники комплекса высадили луковицы еще осенью до похолоданий.

Он добавил, что на клумбах высажены такие сорта, как желтый "стронг голд", багряно-красный "апельдорн", белый "роял вирджин", нежно-розовый "шуга лав".

В комплексе городского хозяйства уточнили, что цветы высаживают поэтапно. Например, в апреле – виолу. В конце мая – начале июня будут организованы работы по высадке однолетников. После цветники дополнят многолетниками.

Ранее Бирюков сообщал, что специалисты комплекса городского хозяйства высадят более 4,2 миллиона саженцев виолы на цветники Москвы весной. При выращивании растений в городских теплицах задействуются современные технологии, к которым относятся автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, досветки и туманообразования, а также капельный полив.