Сакура расцвела в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В столичном районе Хамовники расцвела сакура, передает РИА Новости.

Цветы были замечены на ветках сакуры, расположенной на территории церкви священномученика Власия в Старой Конюшенной слободе.

Ранее первая сакура, привезенная в Москву со склонов горы Фудзиямы, расцвела на весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Речь идет о вишне мелкопильчатой, которую можно увидеть в Саду плодовых деревьев. Растение было доставлено в столицу в качестве подарка от Токио 15 лет назад.

До этого в "Аптекарском огороде" раскрылся "трупный цветок", известный как "язык дьявола". У него необычная форма, но особенно посетителей удивляет специфический аромат, напоминающий запах гнилого мяса. В природе он растет в восточной части тропической Азии.