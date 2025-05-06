Кремль закроют для посетителей 7–9 мая в связи с празднованием Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский Кремль закроют для посетителей с 7 по 9 мая в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

В службе предупредили, что ограничения могут распространяться на Александровский сад. Также 10 мая отменена церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля.

Кроме того, временный запрет до 9 мая установлен на передвижение и парковку велосипедов по некоторым столичным улицам. Меры введены из-за подготовки и проведения мероприятий ко Дню Победы.

В честь годовщины Победы столичные музеи и выставочные залы организуют около 150 событий. Посетить выставки, лекции, кинопоказы, мастер-классы и другие акции можно будет на 56 площадках.

Например, 7 мая мероприятие "Вахта памяти" в честь истории Центральной женской снайперской школы состоится в музее-усадьбе "Кусково". С 15:00 можно будет почтить память героев, возложив цветы к мемориальной доске.