Турэксперт Ансталь назвала бюджетные направления на вторые майские выходные

Россиян ждут длинные выходные с 8 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы. Эти дни можно провести в мини-путешествии как внутри страны, так и за границей. Куда стоит поехать и как при этом сэкономить, расскажет Москва 24.
В России и за ее пределами
Наиболее бюджетно отдохнуть на майские праздники получится в речном круизе по городам Золотого кольца, рассказала Москве 24 тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь.
Интересным направлением для путешествий является и Санкт-Петербург. В среднем пребывание в Северной столице в течение трех ночей обойдется в 35–40 тысяч рублей на двоих.
Немало достопримечательностей можно посмотреть и в Калининграде: тур в этот город будет стоить около 45–50 тысяч рублей на двоих, отметила специалист.
"На майских там довольно комфортная погода, не прохладнее, чем сейчас в Москве. Температура будет в пределах 10–13 градусов тепла", – указала Ансталь.
Для заграничных поездок же подойдут Грузия и Армения. По словам эксперта, эти страны отличаются лояльными условиями въезда, сытной кухней и невысокими ценами. В общей сложности заплатить за поездку придется около 45–50 тысяч рублей на двоих.
"Хороший вариант – Турция, но не побережье, а, например, Стамбул. После недавнего землетрясения (23 апреля – Прим. ред.) там уже наладилась ситуация, никаких новых толчков в ближайшее время не предвидится", – пояснила специалист.
Это направление подойдет для тех, кто хочет насладиться теплой, солнечной погодой и полюбоваться цветущими тюльпанами, указала Ансталь. Расценки на путешествие в Стамбул варьируются в пределах 100 тысяч рублей на двоих.
Без удара по бюджету
В первую очередь сэкономить на оплате тура возможно, скорректировав его даты, отметила Наталия Ансталь. В частности, стоимость поездки уменьшится, если купить билеты туда и обратно в не праздничные дни.
Снизить потенциальные расходы также получится и за счет размещения, напомнила эксперт. Как правило, более бюджетным оказывается проживание в апартаментах и съемных квартирах. Плюс влияет и расположение локации относительно центра: чем дальше от него – тем ниже цена.
"А в Калининграде, например, можно вообще рассмотреть размещение не в самом городе, а в отелях Светлогорска, Зеленоградска, Янтарного или Куршской косы", – посоветовала Ансталь.
Также избежать лишних трат позволит самостоятельная бронь путешествия. Как рассказала специалист, пакетные туры, которые предлагают туроператоры, ограничивают выбор клиентов. Например, в таком формате путешественник не может полететь более дешевой авиакомпанией, поскольку билеты компании приобретают у одного конкретного перевозчика.