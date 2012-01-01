Турэксперт Ансталь назвала бюджетные направления на вторые майские выходные

Россиян ждут длинные выходные с 8 по 11 мая в связи с празднованием Дня Победы. Эти дни можно провести в мини-путешествии как внутри страны, так и за границей. Куда стоит поехать и как при этом сэкономить, расскажет Москва 24.

В России и за ее пределами

Наиболее бюджетно отдохнуть на майские праздники получится в речном круизе по городам Золотого кольца, рассказала Москве 24 тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь.





Наталия Ансталь тревел-блогер и турагент Можно найти прогулки за 9–10 тысяч рублей на человека, а можно за 15–20. Расценки будут зависеть от наполняемости программы. Если речь идет о прогулке на полтора дня из столицы в Углич, например, то это минимальная стоимость. Если что-то более насыщенное, по нескольким городам на несколько дней, будет дороже.

Интересным направлением для путешествий является и Санкт-Петербург. В среднем пребывание в Северной столице в течение трех ночей обойдется в 35–40 тысяч рублей на двоих.

Немало достопримечательностей можно посмотреть и в Калининграде: тур в этот город будет стоить около 45–50 тысяч рублей на двоих, отметила специалист.

"На майских там довольно комфортная погода, не прохладнее, чем сейчас в Москве. Температура будет в пределах 10–13 градусов тепла", – указала Ансталь.





Наталия Ансталь тревел-блогер и турагент Если хочется солнца и моря, подойдет Сочи. Цена такой поездки – 50–60 тысяч рублей на двоих при условии размещения не в топовом отеле.

Для заграничных поездок же подойдут Грузия и Армения. По словам эксперта, эти страны отличаются лояльными условиями въезда, сытной кухней и невысокими ценами. В общей сложности заплатить за поездку придется около 45–50 тысяч рублей на двоих.

"Хороший вариант – Турция, но не побережье, а, например, Стамбул. После недавнего землетрясения (23 апреля – Прим. ред.) там уже наладилась ситуация, никаких новых толчков в ближайшее время не предвидится", – пояснила специалист.

Это направление подойдет для тех, кто хочет насладиться теплой, солнечной погодой и полюбоваться цветущими тюльпанами, указала Ансталь. Расценки на путешествие в Стамбул варьируются в пределах 100 тысяч рублей на двоих.

Без удара по бюджету

В первую очередь сэкономить на оплате тура возможно, скорректировав его даты, отметила Наталия Ансталь. В частности, стоимость поездки уменьшится, если купить билеты туда и обратно в не праздничные дни.





Наталия Ансталь тревел-блогер и турагент Дело в том, что цены на билеты образуются динамично и напрямую зависят от спроса. А на майские, разумеется, все хотят куда-то поехать. Поэтому гораздо дешевле, чтобы, допустим, вылет был 7 мая, а прилет назад – 12-го.

Снизить потенциальные расходы также получится и за счет размещения, напомнила эксперт. Как правило, более бюджетным оказывается проживание в апартаментах и съемных квартирах. Плюс влияет и расположение локации относительно центра: чем дальше от него – тем ниже цена.

"А в Калининграде, например, можно вообще рассмотреть размещение не в самом городе, а в отелях Светлогорска, Зеленоградска, Янтарного или Куршской косы", – посоветовала Ансталь.

Также избежать лишних трат позволит самостоятельная бронь путешествия. Как рассказала специалист, пакетные туры, которые предлагают туроператоры, ограничивают выбор клиентов. Например, в таком формате путешественник не может полететь более дешевой авиакомпанией, поскольку билеты компании приобретают у одного конкретного перевозчика.

