Мэр Москвы: социальную помощь на дому получают 90 тыс горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 90 000 одиноких пожилых москвичей и людей с особенностями здоровья получают в столице социальную помощь. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"Москвичам, частично или полностью утратившим навыки самообслуживания, город оказывает всестороннюю поддержку", – отметил градоначальник.

В новый стандарт обслуживания на дому включены свыше 20 услуг. Это приготовление еды, доставка лекарств, сопровождение во время прогулки и помощь в бытовых вопросах.

Заявление на надомное обслуживание можно подать в онлайн-режиме. Индивидуальный перечень услуг сформируют после встречи с социальным инспектором.

Кроме того, с 2022 года в столице работает "Школа родственного ухода", которая позволяет москвичам самим заботиться о своих маломобильных близких. В проекте за 3 прошедших года поучаствовали свыше 3 500 человек.

Горожане могут пройти онлайн-занятия и очные практики в симуляционных кабинетах. Ознакомиться с тематическими материалами можно также на сайте проекта.

Собянин напомнил, что в столице действует сеть стационарных социальных учреждений нового типа, включая геронтологические, геронтопсихиатрические и социальные дома. Это 24 центра, где есть все условия для пожилых, включая доступную среду и личное пространство. Многие из жителей получают здесь образование и работают.

"В Центре сопровождаемого проживания "Гурьевский" молодые люди с ментальными особенностями проходят адаптацию к самостоятельной жизни. За три года 34 человека переехали в собственное жилье", – рассказал мэр.

Также в Москве действуют отделения дневного пребывания для взрослых москвичей с ментальными особенностями. Днем они смогут посещать занятия, а вечером возвращаются домой к родным. Такие отделения работают в пяти социальных домах.

Ранее в столице полностью обновили Московскую информационную систему социального обслуживания. Система стала современной цифровой платформой, позволяющей отслеживать назначения выплат и автоматизированно оказывать меры поддержки. Всего в столице разными мерами соцподдержки пользуются около 4,5 миллиона горожан.

