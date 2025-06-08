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08 июня, 10:43

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил социальных работников с профессиональным праздником.

"Социальная защита – особый труд и особое призвание. В Москве в этой сфере работают десятки тысяч специалистов своего дела: помощники по уходу, социальные координаторы, консультанты по долголетию, карьерные наставники, медиаторы", – написал мэр в телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, что каждый социальный работник проявляет отзывчивость и стремление поддержать всех, кому необходима помощь.

По словам мэра, в столице сформирована уникальная экосистема социальной помощи, которая охватывает все этапы жизни москвичей.

Градоначальник напомнил, что Москва первой в России запустила проект активного долголетия, а также создала Социальное казначейство и открыла Единый центр поддержки участников спецоперации и их семей.

"Спасибо вам за профессионализм, чуткость и неустанную заботу о людях. За большой вклад в развитие Москвы как доброго и комфортного города", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что в столице полностью обновили Московскую информационную систему социального обслуживания. Теперь она стала современной цифровой платформой, позволяющей отслеживать назначения выплат и автоматизированно оказывать меры поддержки, указал мэр.

По словам градоначальника, всего в столице различными мерами соцподдержки пользуются около 4,5 миллиона горожан. Для их комфортного получения Москва постоянно повышает доступность и адресность такой помощи. Например, помимо обновления, город создал единую централизованную базу данных. Собянин уточнил, что она объединила разрозненные информационные системы социальной защиты столицы.

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