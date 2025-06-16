Утраченная скульптура "Теннисистка" вернулась в район Щукино

В районе Щукино на улице Маршала Василевского открыли восстановленную скульптуру "Теннисистка". Она была создана в 1930-е годы и ранее украшала территорию военного городка имени Ворошилова. В 1960-х постройки снесли, а статуя считалась утраченной.

Фигуру обнаружили в прошлом году во время благоустройства. Реставрацией почти год занимался скульптор Андрей Пасхин. Некоторые элементы, включая руку с ракеткой, были воссозданы заново. Оригинальный фрагмент передали в музей Академгородка как историческую реликвию.

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