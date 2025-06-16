Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 08:00

Город

Утраченная скульптура "Теннисистка" вернулась в район Щукино

Утраченная скульптура "Теннисистка" вернулась в район Щукино

В Москве пройдет фестиваль "Московский марафон тренировок"

В Москве сдали шесть жилых комплексов по программе реновации

Эксперты рассказали, что треть люксовых бутиков в центре Москвы остается пустой

В Москве потеплеет до плюс 25 градусов 16 июня

В Москве 16 июня пройдут познавательные мероприятия для детей

В Москве начался набор волонтеров на главный городской выпускной

В "Зеленом театре" ВДНХ покажут спектакли под открытым небом

Инспекторы МАДИ проверят парковку мотоциклистов на Трубной площади

Собянин: более 2,5 млн человек посетили "Времена и эпохи" в Москве

В районе Щукино на улице Маршала Василевского открыли восстановленную скульптуру "Теннисистка". Она была создана в 1930-е годы и ранее украшала территорию военного городка имени Ворошилова. В 1960-х постройки снесли, а статуя считалась утраченной.

Фигуру обнаружили в прошлом году во время благоустройства. Реставрацией почти год занимался скульптор Андрей Пасхин. Некоторые элементы, включая руку с ракеткой, были воссозданы заново. Оригинальный фрагмент передали в музей Академгородка как историческую реликвию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика