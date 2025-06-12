Жители более 70 столичных домов переехали в новое жилье по программе реновации

Жильцы более 70 старых домов переехали в новые квартиры. Программа реновации в столице активно развивается. Вокруг зданий создаются благоустроенные территории.

Новое жилье скоро получит и ведущая программы "Атмосфера" Наталья Мелехина. Ее новая квартира будет отличаться не только хорошим ремонтом, но и метражом – она будет в 2 раза больше предыдущей. Общая площадь составит 37 квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.