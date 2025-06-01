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01 июня, 09:15

Экономика

Иностранные бренды смогут вернуться в Россию только с одобрения властей и нового владельца

Иностранные бренды смогут вернуться в Россию только с одобрения властей и нового владельца

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Госдума в июне рассмотрит законопроект о возвращении иностранных брендов

В июне Госдума рассмотрит законопроект, устанавливающий порядок возврата иностранных компаний на российский рынок. Согласно документу, прежний собственник сможет вернуть активы только с согласия нынешнего владельца и при одобрении властей.

Отказ возможен, если компания из недружественной страны, цена сделки занижена или бизнес касается сферы обороны и финансовой стабильности – в таких случаях потребуется согласование с президентом. Даже при успешном возвращении условия для работы будут иными. По мнению экспертов, аренда и логистика обойдутся дороже, а цены на товары вырастут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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