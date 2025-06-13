Манежная площади превратилась в тропический сад в рамках проекта "Лето в Москве"

В праздничные выходные проект "Лето в Москве" пройдет сразу на нескольких площадках города. Например, Манежная площадь напоминает тропический сад. Внимание гостей может привлечь декоративный водопад из зелени и фонтан с карпами.

Кроме того, посетители смогут посмотреть сотни постановок в разных жанрах в рамках фестиваля "Театральный бульвар". В Москву приехали творческие коллективы из разных регионов России и зарубежных стран.

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