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10 июня, 22:30

Культура

Выставка "Сны моей весны" открылась в Парке Горького

Выставка "Сны моей весны" открылась в Парке Горького

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Выставка сюрреалистов "Сны моей весны" открылась в Парке Горького в Москве. Посетители смогут увидеть работы мировых мастеров, включая Пабло Пикассо, Хоана Миро, Пауля Клее, Андре Массона, Сальвадора Дали и Франсиско Гойю.

"Сны моей весны" – это совместный проект Музея Парка Горького и Altmans Gallery, приуроченный к 10-летиям площадок. Экспозицию можно увидеть в галерее арки главного входа в парк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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