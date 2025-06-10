Выставка "Сны моей весны" открылась в Парке Горького

Выставка сюрреалистов "Сны моей весны" открылась в Парке Горького в Москве. Посетители смогут увидеть работы мировых мастеров, включая Пабло Пикассо, Хоана Миро, Пауля Клее, Андре Массона, Сальвадора Дали и Франсиско Гойю.

"Сны моей весны" – это совместный проект Музея Парка Горького и Altmans Gallery, приуроченный к 10-летиям площадок. Экспозицию можно увидеть в галерее арки главного входа в парк.

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