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09 июня, 12:35

Культура

"Страсти на эстраде": Александр Градский

"Страсти на эстраде": Александр Градский

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Когда певцу и композитору Александру Градскому было всего 25 лет, его официально признали гением мирового уровня. Он получил главную награду авторитетного издания Music Week – звание "Звезда года" – за песни, которые написал для фильма "Романс о влюбленных" и сам же их исполнил.

Сразу после премьеры вышел диск-гигант, который продавался огромными тиражами по всему миру, несмотря на то, что министерство культуры СССР запрещало Градскому даже браться за эту работу.

Подробнее – в программе "Страсти на эстраде".

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