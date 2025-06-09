"Страсти на эстраде": Александр Градский

Когда певцу и композитору Александру Градскому было всего 25 лет, его официально признали гением мирового уровня. Он получил главную награду авторитетного издания Music Week – звание "Звезда года" – за песни, которые написал для фильма "Романс о влюбленных" и сам же их исполнил.

Сразу после премьеры вышел диск-гигант, который продавался огромными тиражами по всему миру, несмотря на то, что министерство культуры СССР запрещало Градскому даже браться за эту работу.

Подробнее – в программе "Страсти на эстраде".