"Страсти на эстраде": Людмила Зыкина и Галина Ненашева

Душевная и теплая на сцене певица Людмила Зыкина в жизни была человеком жестким и мстительным. Она дружила с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой и этой связью пользовалась часто. Любому, кто переходил ей дорогу, Зыкина могла устроить большие проблемы.

Так случилось с Галиной Ненашевой, когда Зыкина решила, что вокалистка с широким голосовым диапазоном и стильной манерой исполнения решила конкурировать с ней. Подробнее – в программе "Страсти на эстраде".