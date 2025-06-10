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10 июня, 06:30

Культура

"Страсти на эстраде": Людмила Зыкина и Галина Ненашева

"Страсти на эстраде": Людмила Зыкина и Галина Ненашева

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Душевная и теплая на сцене певица Людмила Зыкина в жизни была человеком жестким и мстительным. Она дружила с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой и этой связью пользовалась часто. Любому, кто переходил ей дорогу, Зыкина могла устроить большие проблемы.

Так случилось с Галиной Ненашевой, когда Зыкина решила, что вокалистка с широким голосовым диапазоном и стильной манерой исполнения решила конкурировать с ней. Подробнее – в программе "Страсти на эстраде".

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