На Арбате восстановили стену Цоя после граффити с Пашей Техником

В Москве на улице Арбат восстановили первоначальный вид стены Виктора Цоя. Несколько дней назад на ней появилось граффити в память о рэпере Паше Технике. Оно было нанесено поверх старых надписей и вызвало бурную реакцию в соцсетях. Поклонники Цоя сочли это осквернением культового места.

По словам друзей рэпера, сам Техник не поддержал бы такую акцию и не стал бы сравнивать себя с легендами рок-сцены. Эксперты отмечают, что подобные конфликты между поколениями – частое явление. Однако в итоге надпись закрасили, а стену привели в прежний вид.

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