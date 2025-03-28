"Улицы московские": Остоженка

Остоженка – одна из самых старых улиц Москвы, где удача всегда оказывалась на стороне ее жителей. В чем секрет удачи, которая помогла актеру Петру Глебову стать звездой советского экрана? Сколько можно было выиграть на подпольных петушиных боях, проходивших на Остоженке?

Почему жители этой улицы однажды сменили экипажи на лодки? Почему у бассейна "Чайка" отобрали первое название? Как простой американский парень спас исторический особняк?

Об этом – в программе "Улицы московские".