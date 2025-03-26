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26 марта, 08:10

Город

"Улицы московские": Большая Пироговская

"Улицы московские": Большая Пироговская

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Большая Пироговская улица известна своей тишиной и простором, но за ее спокойствием скрываются интересные истории. Почему Сергей Есенин скрывался на этой улице? Как осенью 1962 года туда привезли пять тонн капусты?

Почему для памятника Пирогову понадобилось личное разрешение императора? Что делали на улице испанские дети? И как городская легенда сделала царевну Софью покровительницей одиноких женщин?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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Программа: Улицы московские
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