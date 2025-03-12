"Улицы московские": Большая Дмитровка

Большую Дмитровку в советское время называли Пушкинской улицей. Она диктует стиль всему московскому быту из века в век.

Какой новогодний персонаж родился на Большой Дмитровке? Почему здесь не прижился первый автомобильный салон? Как петушиный хвостик помог актрисе Рине Зеленой стать самой популярной артисткой Малой Дмитровки, а прогулки вдоль улицы с настоящей львицей принесли мировую славу детской писательнице Вере Чаплиной?

Чем привлекала Пушкинская улица советских таксистов и первых отечественных металлистов? Об этом – в программе "Улицы московские".