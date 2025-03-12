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12 марта, 08:00

Город

"Улицы московские": Большая Дмитровка

"Улицы московские": Большая Дмитровка

"Мой район. Новости": поезда "Москва-2020" будут тестировать на БКЛ по ночам

Набережные Москвы начали готовить к открытию навигации

"Мой район. Новости": специалисты обновят 200-летний Ростокинский акведук

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Большую Дмитровку в советское время называли Пушкинской улицей. Она диктует стиль всему московскому быту из века в век.

Какой новогодний персонаж родился на Большой Дмитровке? Почему здесь не прижился первый автомобильный салон? Как петушиный хвостик помог актрисе Рине Зеленой стать самой популярной артисткой Малой Дмитровки, а прогулки вдоль улицы с настоящей львицей принесли мировую славу детской писательнице Вере Чаплиной?

Чем привлекала Пушкинская улица советских таксистов и первых отечественных металлистов? Об этом – в программе "Улицы московские".

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Программа: Улицы московские
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