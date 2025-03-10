Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 08:00

Город

"Улицы московские": 1-я Тверская-Ямская

"Улицы московские": 1-я Тверская-Ямская

"Культура за 100 секунд": весенняя "Московская музейная неделя" стартовала в Москве

Новости часа: Собянин рассказал о префаб-технологиях при строительстве по реновации

Сервис Russpass представил новый раздел "Весна в Москве"

Собянин: современные методы строительства ускоряют возведение домов по реновации

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 марта

Сергей Собянин сообщил о запуске проекта "Город обсуждает московский спорт"

Мэр Москвы сообщил о планах расширить историко-патриотическую навигацию в городе

"Мой район. Новости": в Басманном районе начали возрождать стадион "Металлург"

В Московском зоопарке детеныша бурой гиены готовят к встрече с отцом

1-ю Тверскую-Ямскую сейчас не отличишь от главной улицы Москвы – Тверской. Однако в начале XX века разница между ними была колоссальной. Как дорога, вдоль которой селились ямщики, стала одной из самых престижных улиц столицы?

Чем привлекла 1-я Тверская-Ямская писателя Михаила Жванецкого? Почему Белорусский вокзал постоянно менял названия? Где на улице Горького можно было открыто послушать джаз в 60-е годы?

Об этом – в программе "Улицы московские".

Читайте также
Программа: Улицы московские
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика