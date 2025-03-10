"Улицы московские": 1-я Тверская-Ямская

1-ю Тверскую-Ямскую сейчас не отличишь от главной улицы Москвы – Тверской. Однако в начале XX века разница между ними была колоссальной. Как дорога, вдоль которой селились ямщики, стала одной из самых престижных улиц столицы?

Чем привлекла 1-я Тверская-Ямская писателя Михаила Жванецкого? Почему Белорусский вокзал постоянно менял названия? Где на улице Горького можно было открыто послушать джаз в 60-е годы?

Об этом – в программе "Улицы московские".