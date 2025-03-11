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11 марта, 08:00

Город

"Улицы московские": Косыгина

"Улицы московские": Косыгина

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Улица Косыгина – и знаменитая, и неизвестная. Гостям столицы ее название вряд ли что-то скажет, однако Воробьевы горы, по которым и проходит эта улица, известны всем.

Когда и кто открыл горнолыжную трассу на Воробьевых горах? Как подмосковные жители зарабатывали на виде с этих гор? Почему смотровую площадку полюбили байкеры, и куда они исчезли? И почему сильные мира сего предпочитали селиться именно на улице Косыгина?

Об этом – в программе "Улицы московские".

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Программа: Улицы московские
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