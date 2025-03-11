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11 марта, 12:30

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В Москве отреставрируют еще один объект культурного наследия федерального значения

В Москве отреставрируют еще один объект культурного наследия федерального значения

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В Москве отреставрируют еще один объект культурного наследия федерального значения – Ростокинский акведук. Специалисты восстановят архитектурный облик сооружения, тем самым сохранив его историческую ценность.

В частности, им предстоит расчистить облицовку фасадов и лестниц, а также укрепить конструкции моста. Ожидается, что все работы завершатся до наступления холодного периода, то есть примерно в третьем квартале этого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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