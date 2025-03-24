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24 марта, 16:47

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И. о. посла Бен Цви: Израиль не откажется от празднования Дня Победы

Израиль не откажется от празднования Дня Победы в Москве

Фото: 123RF/bumbledee

Израиль никогда не откажется от празднования Дня Победы, 9 Мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности посла Израиля в Москве Александра Бен Цви.

И. о. посла подчеркнул, что еврейское государство будет представлено на параде Победы в Москве в лице посла Израиля Симоны Гальперин. Он также напомнил, что 9 мая является официальной датой в Израиле.

"Единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов, – это Израиль. И где проходит "Бессмертный полк". Так что у нас это очень четко", – отметил Бен Цви.

Диппредставитель напомнил, что в Израиле проживают много ветеранов Великой Отечественной войны, а памятники воинам и героям стоят в Иерусалиме и Нетании.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские регионы будут широко праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что 80 лет – это очень важная дата. Песков добавил, что все вопросы, связанные с безопасностью, будут решать власти регионов.

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Сюжет: День Победы
политика
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