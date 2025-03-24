Песков: говорить о сроках визита Ким Чен Ына в РФ преждевременно

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Говорить о сроках возможного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить Россию с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока никаких анонсирующих заявлений мы не готовы делать", – сказал Песков.

Представитель Кремля также не стал говорить о том, сможет ли лидер КНДР приехать на парад Победы 9 мая.

В ноябре прошлого года министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с Ким Чен Ыном передал ему приглашение направить подразделение ВС республики на парад в Москве в честь 80-летия Победы. Как сообщили в Кремле, северокорейские военные могут поучаствовать в параде на Красной площади.

Спустя время в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине 2025 года. Песков, в свою очередь, заявлял, что Кремль проинформирует, если лидер КНДР приедет в Россию.