Ким Чен Ын передал "боевой привет" Путину

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Лидер КНДР Ким Чен Ын передал Владимиру Путину "боевой привет" через члена политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ена. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что встреча Ли Хи Ена с Путиным прошла 27 февраля в "дружественной и товарищеской атмосфере".

Российский президент в ответ выразил благодарность за неизменную поддержку России со стороны Северной Кореи. Путин подчеркнул, что два государства объединяют прекрасные традиции дружбы и прочные узы боевого товарищества.

В ноябре прошлого года министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече с Ким Чен Ыном передал ему приглашение направить подразделение ВС республики на парад в Москве в честь 80-летия Победы.

В Кремле допустили, что северокорейские военные могут поучаствовать в параде на Красной площади к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.