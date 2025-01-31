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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать "завиральные рассуждения" издания The New York Times (NYT) по поводу военных из Северной Кореи, которые якобы понесли большие потери на территории Курской области и после этого покинули Россию.

"Там много разных рассуждений, правильных и неправильных и завиральных, и с искажением действительности. Каждый раз это комментировать, наверное, не пристало нам. Мы не будем этого делать", – отметил представитель Кремля.

Вместе с тем Песков обратил внимание, что, невзирая на отсутствие внимания мирового сообщества к преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Курской области, необходимо продолжать говорить об этом, чтобы воззвать к совести. Таким образом представитель российского лидера высказался по поводу действий украинских военных в селе Русское Поречное.

СМИ сообщали, что останки убитых украинскими боевиками мирных жителей были найдены в подвалах расположенных там двух домов. В первом российские военные обнаружили тела двоих гражданских, во втором – пятерых. Предположительно, у одного из погибших ранение головы.

Кроме того, российские военные задержали бойца ВСУ Евгения Фабрисенко, который вместе с сослуживцами убил 22 мирных жителя Курской области. Он был солдатом 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, когда вместе со своим командиром и тремя сослуживцами вторгся на территорию Курской области в сентябре прошлого года.

Во время допроса украинский пленный подтвердил, что солдаты в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, они изнасиловали 8 женщин, после чего также их убили. Тела убитых граждан они спрятали в подвалах частных домов.